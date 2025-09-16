$!Pese al calor, en Escuinapa reportan que desfile no tuvo incidentes mayores

ESCUINAPA._ Desde personas que se preocupaban por el calor hasta quienes se atrevían a decir a los funcionarios que apenas así trabajaban, es lo que marcó el desfile de Independencia de México en Escuinapa.

”¡Ay no! ¡Qué calor!, pobres, tener que ir ahí”, decía una señora en el parque Miguel Hidalgo mientras observaba circular a los menores de primaria.

Algunos padres de familia se acercaban a dar agua en bolsas a sus hijos, otros más optaban por acompañarlos