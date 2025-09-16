$!Pese al calor, en Escuinapa reportan que desfile no tuvo incidentes mayores

ESCUINAPA._ Desde personas que se preocupaban por el calor hasta quienes se atrevían a decir a los funcionarios que apenas así trabajaban, es lo que marcó el desfile de Independencia de México en Escuinapa.
”¡Ay no! ¡Qué calor!, pobres, tener que ir ahí”, decía una señora en el parque Miguel Hidalgo mientras observaba circular a los menores de primaria.
Algunos padres de familia se acercaban a dar agua en bolsas a sus hijos, otros más optaban por acompañarlos
Y aunque los saludos a la autoridad fue mayormente cordial, hubo quien se atrevió a saludarlos y también darles mensajes respecto a su labor.
”Ahora sí van a desquitar el sueldo”, dijo una señora entre risas a los funcionarios.
En Palacio Municipal Cruz Roja se encargó de atender a personas que requerían, solo una persona pidió ser atendida para ser revisada de la presión.
Protección Civil también requirió dar atención a una estudiante de secundaria, debido a que se sintió mal, por lo que fue llevada a su domicilio.
”Todo tranquilo, pese al calor que se tuvo solo dimos atención a una persona”, dijo la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández