Pide en Cabildo de Escuinapa análisis financiero antes de crear nueva Dirección de Educación

ESCUINAPA._ Al crearse direcciones públicas, se tienen incrementos en recursos públicos por erogar, por ello se tiene que analizar bien las condiciones financieras para una Dirección en Educación, señaló la regidora del Partido Verde Lucia Oceguera Búrquez.

“Por Cabildo pasó la creación de la dirección de separación de Implan, habíamos acordado que solo se ocuparía dos personas y al final de cuentas cuando se metió el punto al Cabildo, se metió una tercera persona ahí, que no se tenía planteado”, dijo.

El argumento entonces era de que se requería esa persona y finalmente se optó por aceptarlo, con ello vinieron incrementos en salarios, pues existe un tabulador, al tenerse nuevos directores, los sueldos suben conforme se marcan.

“Es lo que discutimos, que no se puede quedar con el mismo salario, el de Educación ante el dicho de que podía seguir con el mismo salario, no se puede porque hay un tabulador para ellos como directivos”, dijo.

En la situación financiera, lo que piden como Cabildo, es que haya transparencia y que los que menos sean afectados sean los trabajadores, que no se interrumpan sus salarios y se aboga por la solvencia económica, indicó.

Oceguera Búrquez manifestó que sí debe haber ajustes al presupuesto conforme va la marcha, saben que hay meses buenos y malos pero se tiene que estar revisando para el buen funcionamiento de la Comuna, es lo que piden algunos regidores.