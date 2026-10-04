$!Pide Gobernador Graciela Domínguez paz para Sinaloa a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Al participar de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en entrevista para Noroeste afirmó que le pedía paz para Sinaloa.

“Paz para Sinaloa”, fue la concreta respuesta de la Gobernadora al cuestionamiento de su petición a la Virgen para la entidad.

Con este cometido de participar de la fiesta de los rosarenses, la titular del Ejecutivo Estatal asistió a la misa de salida la Virgen a la romería en punto de las 16:00 horas.

Ocupando las primeras bancas, y viviendo con fervor, estuvo acompañada de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar; la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna; y los directores de Turismo local Mario Tirado Rodríguez y Gil Valdez, director de Obras Públicas, además de personal de la comuna.