Pide Jumapars a Conagua analice tiempo de desfogue de la presa Santa María por el estiaje

EL ROSARIO._ Al reconocer que el desfogue de la presa Santa María ha significado un apoyo ante el estiaje, y al ya vivirse desde hace meses en el municipio este fenómeno, Cristian Álvarez González, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario (Jumapars), aseguró que ya planteó ante Conagua se analice está acción al recrudecerse la sequía.

El funcionario municipal señaló que no se ha recibido los resultados del monitor de sequía de la presencia, pero ya son evidentes los efectos de la sequía aunado a un incremento en el consumo, producto de las altas temperaturas.

“Entonces sí, lo platicamos, ese tema porque no solamente es Rosario, sino los otros pueblos que vienen de ese margen para que tuvieran consideración porque el problema ya lo tenemos desde hace algunos meses”, dijo.

Refirió que tan solo el año pasado el municipio se mantuvo en rojo, pero un alivio durante este periodo fue el desfogue de agua de la obra hidráulica en mención.

“Las veces que lo hicieron (el desfogue) nos ayudó a nosotros, nos ayudó, Incluso el año pasado presentamos ese problema, nos ayudó”.

Sobre los efectos de la sequía, aseguró que en Rosario se empezaron a sentir desde el mes de febrero, con un descenso importante en lo que es la fuente del malecón Juan Millán, que ha tenido una variación, donde los niveles suben y bajan.

El titular de Jumapars refirió que de esa solicitud se dio el compromiso de que se iba a revisar con el encargado del distrito de riego, Carlos Harrison.

“Entonces lo iba a ver el director con él, ese tema, pues para que nos tuvieran en consideración. Porque no solamente Rosario”, argumentó.

Sostuvo que el año pasado se liberó el vital líquido por parte de la presa en dos ocasiones y eso ayudó, con eso se han mantenido, pero reconoció se requiere que se mantenga el agua corriendo para que los pozos de abasto cuenten con el nivel suficiente para hacer frente a la temporada.

“Pues no ocupamos mucho, mientras el agua esté corriendo, el nivel se mantiene”.