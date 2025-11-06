$!Piden a Alcalde de Escuinapa condenar y actuar contra el acoso en el Municipio

ESCUINAPA. Ante el posicionamiento de defensa hecho a favor de la Presidenta Claudia Sheinbaum por parte del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, el colectivo Orquídeas Moradas lo llamó a tener la misma defensa por las mujeres del municipio. ”En Escuinapa, Sinaloa y todo México ¡Alto al acoso!”, señaló en su perfil como Alcalde. Se sumaba con ello a la indignación que propició el acto de tocar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e indicó que se sumaba a erradicar toda actitud machista.

El Colectivo Orquídeas Moradas replicó el boletín hecho por el Alcalde en defensa de la Presidenta. “Aprovechando la indignación que el Presidente Víctor Díaz Simental y el H. Ayuntamiento de Escuinapa dicen sentir ante la violencia hacía las mujeres, les recordamos que en Escuinapa la violencia no es un trending topic, si no una rutina”, señalan. En el Municipio no se hacen comunicados cuando hay una agresión sexual, no hay alertas, ni información oportuna de Seguridad Pública. Hay un caos de vivir con miedo y ver que las autoridades se preocupan más por cuidar su imagen que a las mujeres, señalan en el texto.