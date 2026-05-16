$!Piden a San Isidro Labrador interceda por lluvias y las tierras produzcan en Balamo, Rosario

ROSARIO._ Durante la fiestas patronal de San Isidro Labrador, en la comunidad de Balamo, fieles pidieron lluvias que permitan producir las tierras en próximos ciclos agrícolas.

La fiesta tuvo lugar en la comunidad ubicada en la falda del cerro del Yauco, en donde vecinos y visitantes de pueblos vecinos acudieron a honrar al patrono de los agricultores y trabajadores del campo.