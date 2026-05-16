El Sur
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Fe

Piden a San Isidro Labrador interceda por lluvias y las tierras produzcan en Balamo, Rosario

La fiesta tuvo lugar en la comunidad ubicada en la falda del cerro del Yauco
Hugo Gómez |
16/05/2026 11:25
16/05/2026 11:25

ROSARIO._ Durante la fiestas patronal de San Isidro Labrador, en la comunidad de Balamo, fieles pidieron lluvias que permitan producir las tierras en próximos ciclos agrícolas.

La fiesta tuvo lugar en la comunidad ubicada en la falda del cerro del Yauco, en donde vecinos y visitantes de pueblos vecinos acudieron a honrar al patrono de los agricultores y trabajadores del campo.

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“Pedimos un buen temporal de lluvias, la bendición de nuestras tierras, nuestro ganado y la bendición para todas las personas que las trabajan”, dijo una vecina.

Con una peregrinación y misa se recorrió el pueblo perteneciente a la comunidad Ponce, con melodías de la banda “La Rosarense”.

Tras la procesión se indicó que se dio el arribo de una cabalgata organizada por vecinos de Cajón Verde.

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