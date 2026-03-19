Piden acciones ante situación del mango en zona sur de Sinaloa

ESCUINAPA._ Es urgente que se tomen acciones de apoyo a productores de mango, pues la falta de floración impactará la economía del sur, señaló el productor y empacador, Bonifacio Bustamante Hernández.

“La ilusión de los productores es que pudiera haber floración en abril en este clima atípico, pero vemos con tristeza que no se ven indicios, que ha sido muy poco lo que ha empujado la floración... eso va a impactar fuertemente en la economía”, previó.

En el municipio se tiene un 30 a 35 por ciento de floración, están abajo del 50 por ciento, por ende se afecta la economía, en el eslabón que se tiene con el producto mango que es de mayo a septiembre, fechas en que se tiene la derrama económica.

“Hay preocupación porque habrá menos empleo, menos flujo de efectivo y la economía va a tener bache grande en la zona sur tanto Rosario como Escuinapa”, dijo el productor.

El año pasado la situación fue diferente, se tuvo sobreproducción, baja de precio, menos calidad y lluvias tempranas, para esta temporada se tuvieron lluvias más tarde, precisó.

Este proceso ocasionó que llegara el estrés hídrico a tiempo al árbol de mango, como no se tiene éstos continúan vigorosos, no tienen el sufrimiento de falta de agua y tampoco se tuvieron temperaturas frías, informó.

Todas las variedades están afectadas, principalmente el Ken que es una variedad de mango que es alternante, un año da, otro año da menos y a veces no da, su ventana de floración es corta, a diferencia de la variedad Keit, agregó Bustamante Hernández.

“En la variedad Keit tenemos esperanza porque es una variedad más noble, más aguantadora, más resistente a la sequía, al agua, pudiera tener un poco de empuje, pero le veo pocas variedades a la variedad Ken”, dijo.

El tema afecta también a otros estados, indicó, Nayarit trae una baja del 50 por ciento en producción, Michoacán también, Oaxaca está en un 90 por ciento, pero el problema del sur es la economía, de eso se vive en estos meses.

La exportación será golpeada este año, eso puede reconocerse, solo en los municipios del sur son alrededor de 30 mil hectáreas las que se tienen, de éstas habrá unas 10 mil las que van a producir, advirtió.

El tema económico que generara el no tener producción debe irse trabajando entre las instancias de Gobierno, con seguros catastróficos que antes no se tenía considerado el producto mango.

“El Presidente (Municipal, Víctor Díaz Simental) tiene que luchar, el Gobernador (Rubén Rocha Moya) tiene que ponerse bien para que esto camine, si el Presidente no gestiona que se incluya al mango en la cobertura de seguro catastrófico, pero es urgente que los líderes, que los agricultores vayan con el Gobernador para decirles la situación del mango”, puntualizó.