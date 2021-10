Vecinos de comunidades del municipio de Rosario pidieron al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y a las autoridades apoyo ante la emergencia provocada por el huracán Pamela, apoyo tanto para sus hogares como para mitigar las pérdidas en la agricultura y la ganadería.

“No me dejaron una escoba, me hubieran dado una escoba porque hay mucha gente que no barre porque no hay escobas en las tiendas”, dijo Judith Palomares, vecina de la Colonia Morelos, en la comunidad de El Pozole.

“Barres un cuarto y se te desbarata y la gente necesita, aunque sea una escoba, tenemos esperanzas a ver qué, no hay que perder la esperanza, ahorita lo que él traiga es bien recibido, porque la gente la verdad sí ocupa”, señaló.

Precisó que en su caso perdió una cómoda, un refrigerador que se le cayó, pero hay gente que perdió todo al desbordarse el Río Baluarte la tarde del miércoles tras el paso del huracán Pamela.

“Ojalá y haga algo por nosotros (el Gobernador) aquí por todo el pueblo la verdad”, continuó tras el paso de Ordaz Coppel e integrantes de su gabinete durante un recorrido la tarde de este jueves por las áreas afectadas de esa y otras comunidades de El Rosario y el municipio de Escuinapa.

Y es que durante el recorrido una camioneta de la comitiva del Gobernador llevaba escobas y colchonetas, pero no fueron repartidas entre las personas damnificadas.

Ordaz Coppel manifestó a las personas damnificadas que se les brindará ayuda y lo que más le pide la gente son aparatos electrodomésticos y enseres para cocina.

Otros habitantes criticaron que sea hasta hoy cuando dichas autoridades acudan, pues cuando más lo necesitaban fue la la tarde y noche del miércoles que fue cuando el agua del río subió de entre 1.5 a 2 metros de altura en algunas casas, incluso los moradores, niños y adultos se resguardaron en algunos casos en el techo de sus viviendas mientras bajaba el nivel de la inundación.