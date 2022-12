Piden apoyo de $6 millones para pagar aguinaldo a trabajadores de Jumapar

ROSARIO._ El Municipio de El Rosario también le pidió apoyo al Gobierno del Estado por 6 millones de pesos para el pago de aguinaldo a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y otros gastos de la propia Comuna, informó la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

“Sí, no cerramos bien, pedimos dinero, todo el tiempo vamos a pedir porque nunca nos alcanza y siempre tenemos la ventaja que tenemos un Gobernador sensible y humano que sabe las necesidades de cada municipio y que conoce que los presupuestos muchas veces no alcanzan”, expresó Valdez Aguilar.

“Y la verdad es que tenemos mucho que agradecerle, ha sido muy benéfico con los rosarenses y hoy para este fin de año no dudamos que lo va seguir haciendo para apoyar, le pedirle le pedimos mucho, pero le pedimos como 6 millones de pesos porque aquí tenemos una Junta Municipal de Agua Potable que pues yo creo que es la carga en todos los municipios para los aguinaldos de esa gente, también le pedimos para unas cosas que hacían falta aquí en el propio Municipio”.

En entrevista tras la puesta en marcha la mañana de este sábado en la Sindicatura de Chametla del Programa Coloreando Sinaloa, añadió que se está revisando qué sí y qué no puede atender el Municipio y en qué va apoyar el Gobierno del Estado.

Precisó que desde que entró la administración que encabeza hizo un ahorro con Gobierno del Estado de un millón 500 mil pesos y eso se entrega cada diciembre para el pago de los aguinaldos del personal de la Comuna, que no incluye al personal de la Jumapar, y se hizo un adelanto por el Buen Fin, porque a los trabajadores se les dio la mitad de su aguinaldo para que fueran y compraran algo para aprovechar alguna promoción y la otra parte se les dará antes del 20 de diciembre, eso ya está asegurado.

“Lo que pasa es que la Junta Municipal de Agua Potable pues no hicieron ahorro y estamos solicitando, gestionando para ver de qué manera nos apoyan porque todos quieren tener una Navidad contenta, en la Junta Municipal del Agua Potable son como 25 personas”, continuó.

También dijo que se tiene que concientizar a la gente de que tiene que hacer el pago del agua, pues para el Ayuntamiento es importante que a la población le llegue a tiempo este líquido, que llegue clorado a sus domicilios, que las bombas estén en las mejores condiciones.

“Y yo creo que aquí es importante el trabajo de concientización, de que entiendan que por esa cuota mínima tienen un beneficio grande porque el vital líquido no debemos (de carecerlo) nadie y a veces tenemos comunidades que no hay agua y la verdad es que ellos quisieran tenerla, entonces aquí es una cultura de concientización con los ciudadanos que la hemos platicado y la hemos manejado, tenemos un rezago de 24 millones de pesos (de cobro del servicio de agua)”, reiteró.

“Vamos, platicamos con ellos y les explicamos la situación de que queremos brindarles un servicio acorde a sus necesidades, pero sobre todo que si tiene adeudos grandes se les hace un descuento, pero también se hace un convenio porque lo que a nosotros nos interesa es que nos paguen”.

También precisó que actualmente el Ayuntamiento no tiene adeudo con la Comisión Federal de Electricidad, el viernes surgió una situación que durante una hora se estuvo limpiando el cárcamo, pero ese mismo día se reactivó la operación.

La semana pasada el Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad al Alcalde, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero solicitar al Gobierno del Estado un préstamo por 130 millones de pesos para el pago de aguinaldo a los trabajadores municipales y ese préstamo se pagará en el primer trimestre del 2023.