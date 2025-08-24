Piden apoyo para equipar ambulancia donada al valle de Rosario

EL ROSARIO._ Tras la llegada de una ambulancia donada por un vecino de Estados Unidos al valle de Rosario, y darse el acercamiento con Cruz Roja, han surgido necesidades de equipo para ponerla en marcha, informó Silvia Solís, presidenta de Asociación Tadeo.

La donación fue realizada por el señor Fernando Zapari, habitante de Indiana, Estados Unidos, y a pesar de que se dio junto a un suministro, se han detectado necesidades en equipamiento por solventar.

“Me dirijo a ustedes en nombre de Asociación Tadeo, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar atención médica de emergencia en el valle. Estamos buscando donaciones de equipo para nuestra ambulancia para mejorar la atención médica y salvar vidas”, expuso.

Entre los implementos que se requieren, enlistó, están un tanque de oxígeno de 9 a 11 libras; regulador del tanque; tanque portátil 300 libras; tabla rígida y marina; férulas, vaso dosificador con termómetro, forro de camilla, llave del ocho, tijera de botón, entre otros.

La unidad servirá para atender las emergencias que se puedan presentar en la zona de playas, principalmente en las comunidades de La Guásima, Gregorio Vazquez Moreno, Teodoro Beltrán, Los Pozos y Las Garzas.

“El unirse realmente a esta causa, pues realmente sería el 100 por ciento satisfactorio para echar a andar la unidad”, dijo Silvia Solís.

Informó que ha sido difícil adquirir este equipo, ya que tan solo el seguro de la ambulancia ha tenido un costo de 40 mil pesos para el emplacado de la unidad.

Además, agradeció la disponibilidad que ha mostrado Cruz Roja para orientarlos en la puesta en marcha de la unidad de auxilio en el valle, así como en la capacitación de socorristas en cada comunidad para que colaboren con el personal que opere la ambulancia.

Si usted, amable lector, desea colaborar con esta acción en beneficio del valle de Rosario, se puede poner en contacto con la tesorera de la Asociaciación Tadero, Silvia Solís, al número 694 138 8488.