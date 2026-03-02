Piden apoyo para gastos funerarios de Ismael, asesinado en Escuinapa

ESCUINAPA._ Ismael Flores era trabajador del campo originario de Huajicori Nayarit y fue asesinado el sábado pasado de manera colateral a otro homicidio, aclaró su familia.

La situación como trabajadores del campo hacen que tengan una economía precaria y hoy no tienen para pagar los gastos funerales, manifestó su hermana Briseida Flores González.

“Salió en la noche, andaba tomando, no tenemos dinero (para sepultarlo) se dedicaba al campo, todos los días iba”, dijo.

Ismael dejó solos a su esposa e hija pequeña, después del hecho pudieron dar una parte de los gastos funerales que son de alrededor de 22 mil pesos.

Pero aún les falta la mitad y no tienen de dónde conseguir el recurso, por eso apelan al apoyo que pudiera darles la gente para pagar eso que les falta.

“Nos falta la mitad, nos salió en 21 mil 500... mi hermano solo trabajaba en el campo”, dijo.

El joven de 31 años no tenía nexos ni antecedentes de participar en actos delincuenciales, el sábado salió como lo hacía los fines de semana en la comunidad y ya no supieron de él.

Ese día, una señora fue asesinada en su domicilio y la información que se difundió, fue confusa, pues Ismael no estaba en el mismo lugar, sino cerca del estadio de la comunidad, desconocen que ocurrió, pero no fue un homicidio de una pareja lo que ocurrió, fueron dos homicidios pero en distintos lugares.

“Cómo familia no queremos saber más, solo queremos tener la certeza de que nos puedan apoyar para estos pagos funerales, pues al dolor que sentimos, se suma el tema económico”, indicó su hermana.

Hasta el momento, indicó, no han tenido acercamiento con el Ayuntamiento, solo están apelando al apoyo que pueda darles la población para que Ismael descanse en un sitio adecuado.

Si usted quiere apoyar a la familia, puede hacer un depósito a este número 4169160847074649 de BanCoppel.