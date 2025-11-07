$!Piden apoyo para Josué, menor que sobrevivió a accidente de moto en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una decisión como adolescente llevó a Josué Eleazar Rocha Mendívil a estar al borde de la muerte. Hoy su hermana solo quiere una oportunidad para él.
La tarde del 27 de mayo, la vida cambió para todos en la casa de Josué, tras el accidente en motocicleta que el menor sufrió en la zona escolar de Escuinapa.
El llamado de auxilio llegó a los oídos del médico legista Jesús Castro López y personal del DIF, que estaban casi frente al percance.
Josué, tirado en el pavimento. estaba literalmente sin vida, pero el médico le aplicó de manera inmediata reanimación cardiopulmonar, permitiendo que sus signos volvieran y que la ambulancia lo llevara al Hospital IMSS Bienestar.
Su cuadro médico era grave, ante las fracturas múltiples que sufrió, muchas de ellas en la cara.
“Biológicamente soy tía de Josué pero nos criamos como hermanos, estoy a cargo de él. Cuando el accidente, nos daban un 10 o 15 por ciento de que viviera”, explica Nadia Dolores Juárez Moroyoqui.
Ella, con 20 años y siendo estudiante, se hace cargo de Josué porque siempre han estado juntos, indica.
Siempre les manifestaron que no había posibilidades de vida, su traslado a Culiacán era con los mismos diagnósticos y a ellos no les quedaba más que rezar, dice.
“Me sentía devastada, no me imaginaba una vida sin mi hermano, siempre hemos estado juntos, le llevo seis años.... Gracias a Dios me lo permitió un rato más”, expresa Nadia.
Desde que Josué salió de su gravedad y cirugías, ella asumió como tutora y eso implicaba asumir otros acciones, una de ellos buscar un sitio para vivir con condiciones distintas a las que siempre habían tenido.
Vivían en una zona a la salida sur del municipio, un lugar que no tenían el acondicionamiento que se requería, por lo que tuvieron que rentar otro sitio. El costo era fuerte, pero después encontraron otro espacio con un menor costo y desde entonces ahí están.
Sin embargo, para Josué la vida no ha sido fácil. De ser un niño inquieto, amiguero, todo cambió para él, pues no ha regresado a la escuela porque sí ha padecido acoso.
Debido a las facturas en su cara, su rostro ha cambiado y perdió su dentadura, pero su vista afortunadamente no se afectó, aunque tiene daños que son notables, precisa Nadia.
Josué requiere una valoración de un maxilofacial que permita intentar normalizar su dentadura, no obstante, no tiene el recurso económico para ello.
Mientras estaba hospitalizado, tenía días buenos y malos, no podía comer, pues su daño estaba en su cara.
“Lo que pido es una oportunidad para mi hermano, si alguien puede ayudarnos, sé que él cometió un error, es un niño pero también merece una vida mejor, volver a tener su vida”, expresa Nadia.
Cuando Josué despertó y estuvo mejor, pidió perdón a su familia, ya que tomó la motocicleta sin permiso y saben que después de eso hubo una conciencia mayor.
“Requiere una consulta y una atención de maxilofacial, hubo pérdida de hueso en la parte superior y no es posible usar prótesis, necesita una atención especial”, agrega Nadia, quien estudia la universidad pero también todos los días busca la manera de ayudar a su hermano, apelando a que haya quien les pueda apoyar.
Espera que su hermano tenga una oportunidad de vida y esta sea mejor, que vuelva a la escuela, que pueda volver a compartir con sus amigos, sin vergüenza, sin sentir su autoestima lastimada.