$!Piden apoyo para Josué, menor que sobrevivió a accidente de moto en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una decisión como adolescente llevó a Josué Eleazar Rocha Mendívil a estar al borde de la muerte. Hoy su hermana solo quiere una oportunidad para él.

La tarde del 27 de mayo, la vida cambió para todos en la casa de Josué, tras el accidente en motocicleta que el menor sufrió en la zona escolar de Escuinapa.

El llamado de auxilio llegó a los oídos del médico legista Jesús Castro López y personal del DIF, que estaban casi frente al percance.

Josué, tirado en el pavimento. estaba literalmente sin vida, pero el médico le aplicó de manera inmediata reanimación cardiopulmonar, permitiendo que sus signos volvieran y que la ambulancia lo llevara al Hospital IMSS Bienestar.

Su cuadro médico era grave, ante las fracturas múltiples que sufrió, muchas de ellas en la cara.

“Biológicamente soy tía de Josué pero nos criamos como hermanos, estoy a cargo de él. Cuando el accidente, nos daban un 10 o 15 por ciento de que viviera”, explica Nadia Dolores Juárez Moroyoqui.

Ella, con 20 años y siendo estudiante, se hace cargo de Josué porque siempre han estado juntos, indica.

Siempre les manifestaron que no había posibilidades de vida, su traslado a Culiacán era con los mismos diagnósticos y a ellos no les quedaba más que rezar, dice.

“Me sentía devastada, no me imaginaba una vida sin mi hermano, siempre hemos estado juntos, le llevo seis años.... Gracias a Dios me lo permitió un rato más”, expresa Nadia.