Piden ayuda para don Antonio, cuidador de campo de beisbol de Escuinapa

ESCUINAPA._ Don Antonio Correa Camacho cuidó por más de 20 años el campo de beisbol Antonio Rosales, sembró árboles para la sombra de los aficionados, hoy lucha por su vida y necesita ayuda, indicaron familiares.

“Nos dicen que está muy grave, el hospital nos está ayudando con los medicamentos que él tiene al alcance y análisis al alcance, pero hay medicamentos que nos lo tienen y análisis clínicos que no tienen”, dijo su nuera Graciela Larrañaga.

Garciela indicó que su suegro broncoaspiró, tuvo neumonía y un derrame cerebral, su estado de salud es grave.

Por lo que piden el apoyo a la comunidad para poder solventar los gastos, pues no tienen los recursos para comprar todo lo que se ha requerido.

Durante 22 años don Antonio cuidó del estadio de beisbol Rosales sin salario, solo porque le prestaban una casa para vivir, en agradecimiento sembró árboles y limpiaba el área.

“Todos los huinacaxtles que están ahí los sembró y los árboles”, dijo su nuera.

Quien pueda apoyarlos económicamente o con pañales para adultos grandes, lo agradecen, el número de cuenta es 4152314374487851 de BBVA a nombre de Antonio Correa.