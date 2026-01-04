Piden Colectivo apoyo para localizar a Lidia Magdalena, desparecida en Escuinapa

ESCUINAPA._ En el municipio no están todas, falta Lidia Magdalena Zarate Aguilar, denunció el colectivo Orquídeas Moradas para señalar su desaparición.

El Colectivo pidió el apoyo urgente para localizar a Lidia, quien desapareció este domingo a las 15:00 horas, cuando salió de su trabajo y su familia encontró su motocicleta con daños pero sin ella.

Aunque la familia intentó denunciar ante el Ministerio Público, la dependencia estaba cerrada y no pudieron hacer la denuncia, reclamó el colectivo.

“¿Cómo es posible que en un municipio desaparezca personas y el Ministerio Público esté cerrado? ¿cómo se supone que las familias actúen con urgencia si la autoridad encargada de recibir denuncias no está trabajando?” Cuestionaron.

Cada hora que pasa sin denuncia, precisan, retrasa la búsqueda, borra indicios y pone en riesgo la vida de las personas desaparecidas, por lo que piden apoyo urgente de la población.

“No estamos todas, nos falta Lidia Magdalena Zarate Crespo”, señalaron.

El Colectivo Orquídeas Moradas etiquetó al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, al Gobernador Rubén Rocha Moya, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa y a la Dirección de Seguridad Pública.

La desaparición de Lidia Magdalena Zarate ha conmocionado a la ciudad y su fotografía está siendo replicada decenas de veces pues es conocida debido a que ha laborado en la Asociación Ganadera y hace unos años trabajo como jefa de Recursos Humanos en el Ayuntamiento.