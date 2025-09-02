El Sur
Piden colonos en Escuinapa atención a zona inundable por lluvias

En la colonia Dámaso Murúa, los vecinos recuerdan que ahí corre el agua que se genera en el Centro y si no hay obras, terminan por inundarse
Carolina Tiznado |
02/09/2025 15:15
ESCUINAPA._ Con la llegada de la temporada de lluvias y más cuando estás son copiosas como la registrada la noche del lunes, los vecinos de la colonia Dámaso Murua temen inundarse.

Y es que por lo menos durante los últimos dos años, la zona no ha tenido trabajos de desazolve en la zona que se convierte en una descarga natural de agua pluvial.

”Cada año es la misma, siempre nos inundamos y hace ya un tiempo publiqué que vengan a desazolvar, a ver los caminos, aquí donde vivo es la corriente que viene toda el agua del Centro”, dijo Lucy Islas

A nombre de sus vecinos, señaló que tienen temor, pues toda esa zona se tapa porque hay unas huertas y se tiene que abrir la calle con maquinaría, este año no han acudido y la solicitud se hizo antes de las lluvias.

La noche del lunes debido a la intensidad de las lluvias y el temor de inundación, subió algunas cosas de sus bienes para evitar un daño por el agua que se metiera.

”Si se me metió poquito por el baño pero no me inunde en mi casa, pero estuve a punto, a casi nada”, dijo.

Sí se puede limpiar esa zona, de no hacerlo la inundación será inminente, advirtió, más con los pronósticos de lluvia que se tienen.

”Ya ve que se están pronosticando y son noches y son días que no puede estar tranquila, yo ahorita tengo cosas levantadas,por lo mismo”, dijo

Pueden dar una “raspadita” por lo menos para no estar en la incertidumbre, precisó.

La Coordinación de Protección Civil informó que durante la noche del lunes a la madrugada del martes se tuvo una precipitación copiosa de 211 milímetros de agua y se dió atención a una familia que quedó atrapada en la corriente de la calle 5 de Mayo.

