$!Piden comerciantes de Escuinapa créditos para evitar recorte de empleos

La crisis para el sector comercial inicio en diciembre, junto con eventos de inseguridad que generaron que no llegarán visitantes, que empezarán cancelaciones en hoteles y que las calles se quedaron solas.

“No hay ventas, tenemos que estar sacando de la bolsa para que esto pueda salir saliendo a flote, los gastos siguen, a ver de que manera nos pueden apoyar”, dijo una comerciante.

Los comerciantes pidieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental que busque la manera de que a través del Gobierno del Estado se les otorguen créditos o apoyos para sortear la crisis que tienen.

ESCUINAPA._ Desde diciembre, los estragos de la inseguridad los han obligado a recortar empleados y a intentar sobrevivir, señalaron comerciantes a las autoridades.

“Nosotros tuvimos que recortar dos empleados de la mañana y en las tardes tampoco hay gente circulando”, dijo otra vendedora.

Las ventas son bajas o no hay, las calles están solas, recortar días de servicio, es una situación difícil la que están padeciendo y que no sienten cuando pueda componerse, argumentaron.

“Las calles se ven solas incluso en el día, tuve que cerrar en las noches porque las ventas son muy bajas... Por la situación de seguridad, mucha gente busca empleo, estamos tambaleando en si se mantienen o cierran los negocios”, dijo otra comerciantes de comida.

El problema es la inseguridad, no hay flujo de dinero pero es una situación como la que nunca habían vivido, los establecimientos se aferran a no cerrar pero no tienen las temporadas fuertes como hace tiempo.

“No hay día certero para decir ‘me voy a aliviana’ porque no tenemos día para eso”, dijo otro vendedor.

Los servicios se tienen que seguir pagando, los proveedores, los trabajadores, tengan o no ventas pero es una situación difícil la que viven.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reconoció que la situación no es fácil, por lo que buscará los medios para conseguir recursos.

El director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas indicó que lo primero que se debe hacer es estar organizados para buscar de esa manera fuentes de financiamiento del Gobierno del Estado u otras instancias.

Por lo que buscarán la manera de que estos créditos puedan tenerse, ante la situación que les plantean, preciso que también tuvieron reunión con otros comercios y están buscando que el mensaje llegue al Gobierno del Estado.