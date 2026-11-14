$!Piden comerciantes de Rosario replantear límite de estacionamiento en la zona del mercado

EL ROSARIO._ Comerciantes urgieron a que se replantee la medida de una hora como límite en el uso de estacionamientos alrededor del mercado municipal de Rosario, al referir que es necesario privilegiar a los clientes, no sancionarlos. Sostuvieron que, al darse la aplicación de multas, la medida puede terminar alejando a las pocas personas que aún acuden a la zona comercial.

Dicha medida se puso se puso en marcha en común acuerdo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la unión de locatarios del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, desde hace ya varias semanas. “La medida creemos que principalmente se debe aplicar a los locatarios y empleados de Jumapars, quienes principalmente ocupan los estacionamientos, de lo contrario si se multa a los clientes solo van a alejar los pocos que vienen”, dijo una vendedora.

Por tal motivo, se expuso que la acción tiene buenas intenciones pero no está del todo bien planteada. “Sí, es verdad, se requiere que se liberen los estacionamientos para que vengan a hacernos consumo, pero si los multan vamos a terminar retirandolos”.