Piden comerciantes más seguridad para evitar robos; ‘no está fácil’: Díaz Simental

ESCUINAPA._ Comerciantes piden que aumenten patrullajes de Seguridad Pública pues el robo a casa habitación y comercio se ha incrementado.

Las calles se mantienen solas porque tampoco se garantiza la seguridad o no la sienten los ciudadanos pues no ven presencia en las noches de patrullajes de la autoridad.

“Usted cómo autoridad debe ayudarnos en eso, de que pasen más, que estén más al pendiente”, le dijo un comerciante al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“No está fácil, no me gusta comprometerme a lo que no se puede... Estamos haciendo reingeniería del carro de la basura, para que sea más eficiente”, respondió.

Los comerciantes indicaron entenderlo y que no era imposible tampoco trabajar por lo que solicitan, sin embargo el Alcalde respondió que están mejorando los servicios y en eso se trabaja.

En limpieza de banquetas, señaló, así como hacer rutas eficientes de la basura pero el tema de Seguridad Pública era algo difícil.

“La Seguridad Pública la verdad está en un momento muy crítico, ustedes lo saben”, dijo.

Los comerciantes señalaron que por eso debía pedir ayuda, y Díaz Simental contestó que habla permanente con la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla.

“Que no nos abandonen”, pidió quien llevaba la voz de los comerciantes.

Los comerciantes indicaron que esperan que realmente se ejecute el proyecto de un batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues la gente vive asustada y con robos constantes.

”Se nos metieron a la 1 y media de la mañana, enseguida también, en la mueblería y ¿Y dónde está la seguridad?”, dijo un comerciante que vive en la zona Centro.

Se roban material de construcción, herramientas entre otras cosas, señalaron.