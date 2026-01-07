$!Piden en el Centro de Escuinapa resolver fugas de drenaje

ESCUINAPA._ Vecinos de la colonia Centro pidieron solución a los escurrimientos de drenaje en diversas zonas, pues estas afectan no solo la imagen sino la salud pública.
Todo el mes de diciembre se tuvo el problema en plena área comercial, indicaron vendedores de las calles Severiano Moreno y Benito Juárez.
“Es un problema de más de un año, apesta todo el día, dicen que no hay camión, pues se rebosa todo”, dijo un comerciante.
El problema tiene años pero se resuelve con el camión vactor, que va y desazolve, pero no está al parecer en funciones y durante los últimos meses del año las fugas fueron más persistentes, por días seguidos.
“La gente no aguanta el olor, todo el día está el olor, a veces hasta acá llega... la gente pasa tapándose la nariz porque no aguanta”, dijo otro comerciante.
Y mientras ellos lo viven durante el día, en calles como la Veracruz y Rosales, el problema está dentro de casa, todos los días.
“Desde diciembre, pensando que era un problema mío, traje un fontanero pero llegó y destapó, quito el registro y no saco nada, los registros los abrió y están rebosando, es un problema de la calle”, dijo Nancy Rojas.
Lo que temen es que debido al problema en cualquier momento al realizar descargas en los sanitarios estos se tapen o se rebosen los registros domésticos.
Y el problema es que no se tiene camión vactor en Jumapae que realice desazolve de las líneas, este camión dura 15 días en funcionamiento y tres meses en reparación, no hay solución, señaló.
Mientras todo el día esa agua sucia está en la calle y ellos entran a sus casas, al llevarla en las llantas de los carros, en el calzado, el olor se queda dentro.
El agua sucia queda estancada todo el día y el hecho se convierte en un problema de salud, manifestó.
El gerente de Jumapae, Santos Gómez Sánchez, informó que han habilitado un vehículo para ir trabajando desazolve en el caso de tramos de drenaje tapados, pues el camión está en reparación.
Este miércoles empezarían a trabajar en zonas que se tenían escurrimientos, indicó.