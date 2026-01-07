$!Piden en el Centro de Escuinapa resolver fugas de drenaje

ESCUINAPA._ Vecinos de la colonia Centro pidieron solución a los escurrimientos de drenaje en diversas zonas, pues estas afectan no solo la imagen sino la salud pública. Todo el mes de diciembre se tuvo el problema en plena área comercial, indicaron vendedores de las calles Severiano Moreno y Benito Juárez. “Es un problema de más de un año, apesta todo el día, dicen que no hay camión, pues se rebosa todo”, dijo un comerciante.

El problema tiene años pero se resuelve con el camión vactor, que va y desazolve, pero no está al parecer en funciones y durante los últimos meses del año las fugas fueron más persistentes, por días seguidos. “La gente no aguanta el olor, todo el día está el olor, a veces hasta acá llega... la gente pasa tapándose la nariz porque no aguanta”, dijo otro comerciante. Y mientras ellos lo viven durante el día, en calles como la Veracruz y Rosales, el problema está dentro de casa, todos los días. “Desde diciembre, pensando que era un problema mío, traje un fontanero pero llegó y destapó, quito el registro y no saco nada, los registros los abrió y están rebosando, es un problema de la calle”, dijo Nancy Rojas.