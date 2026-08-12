$!Piden familiares de Francisco Javier apoyo para trasladar su cuerpo desde Tijuana a Escuinapa

ESCUINAPA._ Francisco Javier Prado Tirado salió del municipio en febrero de este año, pero desde marzo dejó de comunicarse; hoy su familia pide apoyo para traer su cuerpo de regreso.

La Colectiva Orquídeas Moradas expuso su caso, exhortando a la solidaridad de las personas a que se sumen al apoyo, pues después de meses, su cuerpo fue localizado en Tijuana y hoy necesitan traerlo de regreso a casa.

“Ninguna familia merece vivir la angustia de tener un ser querido desaparecido y mucho menos atravesar el dolor de encontrarlo sin vida”, se señala en el boletín de la colectiva.