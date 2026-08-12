$!Piden familiares de Francisco Javier apoyo para trasladar su cuerpo desde Tijuana a Escuinapa

ESCUINAPA._ Francisco Javier Prado Tirado salió del municipio en febrero de este año, pero desde marzo dejó de comunicarse; hoy su familia pide apoyo para traer su cuerpo de regreso.
La Colectiva Orquídeas Moradas expuso su caso, exhortando a la solidaridad de las personas a que se sumen al apoyo, pues después de meses, su cuerpo fue localizado en Tijuana y hoy necesitan traerlo de regreso a casa.
“Ninguna familia merece vivir la angustia de tener un ser querido desaparecido y mucho menos atravesar el dolor de encontrarlo sin vida”, se señala en el boletín de la colectiva.
Francisco fue visto por última vez el 12 de marzo de este año en Tijuana, Baja California, su mamá decidió irse a esa ciudad a buscarlo y pegar su ficha de búsqueda.
Logró encontrarlo pero sin vida, se expone, pero necesitan trasladar su cuerpo desde esa ciudad hasta su municipio, para lo cual requieren cubrir los gastos funerarios.
“Duele seguir perdiendo escuinapenses, duele ver familias buscando, esperando noticias, despidiendo a los suyos y tratando de encontrar fuerzas incluso en medio de una perdida tan grande”, indican.
Quienes deseen apoyar y ayudar a la familia, pueden depositar a la cuenta 4152314506143448 de BBVA a nombre de Jennifer Angélica Prado Tirado.