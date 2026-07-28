Piden familias de La Rastra, Rosario, atención ante constantes apagones de energía eléctrica

ROSARIO. _ Habitantes de la sindicatura de La Rastra, en el municipio de Rosario, hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las autoridades municipales para que atiendan los constantes cortes en el suministro de energía eléctrica que afectan a la comunidad.

De acuerdo con los vecinos, en los últimos días se han registrado apagones de varias horas, lo que ha generado preocupación entre las familias de esta sindicatura serrana, una de las más alejadas de la cabecera municipal y que además ha resentido los efectos de la violencia que afecta a Sinaloa.

Los habitantes señalaron que la interrupción más prolongada del servicio ocurrió desde el domingo y se extendió hasta el lunes 27 de julio. Asimismo, indicaron que este martes 28 de julio se presentó un nuevo apagón, por lo que temen que la falta de electricidad vuelva a prolongarse durante varios días.

Advirtieron que esta situación representa un riesgo para la población más vulnerable, principalmente niñas, niños y personas adultas mayores, debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

Además, señalaron que la falta de energía pone en riesgo la conservación de los alimentos, los cuales, aseguran, son cada vez más difíciles de conseguir debido a las complicaciones derivadas de la situación de inseguridad que enfrenta el estado desde hace aproximadamente dos años.

Ante este panorama, las familias afectadas urgieron a la CFE, así como a las autoridades municipales de Rosario a intervenir de manera oportuna para restablecer el servicio y buscar una solución que evite nuevas afectaciones a la población.