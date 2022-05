Piden hacer contratos de compra-venta a productores de mango; el ciclo anterior perdieron unos 60 millones de pesos

ROSARIO. _ Con el objetivo de blindar del ‘coyotaje’ a los productores de mango la Asociación de Agricultores del Río Baluarte puso a disposición de estos, contratos de compra venta, ante la llegada de la temporada de mango, informó el Tesorero de la organización.

De acuerdo a Mauricio López Quevedo se estima que hay alrededor de 60 millones de pesos que no se pagaron a productores de mango durante la temporada pasada, una estimación que no contempla a compradores foráneos.

“Desafortunadamente el productor siempre lleva las de perder, como ofrecemos un producto perecedero pues dicen ‘de que me deban a que se me pierda, que me los deban’, por eso hemos puesto a disposición un contrato de compra venta, que tengan marco legal para exigir su pago”, dijo el tesorero de la AARB.

Manifestó que la temporada pasada decenas de productores se quedaron sin recursos, entregaron su producto, pero no se les pagó, con este contrato lo que buscan es que tengan mejores condiciones para hacer estos tratos, que no sean de palabra.

“Queremos que se proteja nuestro cultivo, que este documento nos dé poder de cobranza y no solo quedarse los productores con un ticket de báscula como ha sido, que al final no puedes cobrar, no tiene el marco legal para exigir el pago”, dijo.

Este es un tema que cada año les pega como productores, esperan cada temporada que les vaya bien, que haya buenos precio y esperan este tiempo para recuperarse como para padecer por la falta de pago, manifestó.

“Queremos que si hay mango se venda bien, un buen precio, aquí en el sur de Sinaloa, somos los más golpeados en precios y condiciones, pagan cuando quieren, se llevan lo mejor, lo demás lo malbaratan, desafortunadamente así ha sido”, dijo.

Lamentablemente, precisó, en el panorama nacional no mejoran las condiciones para los productores, para los agricultores, porque no tienen apoyos y costear la inversión en el campo no es fácil y al final les toca lidiar con el clima, las plagas, los coyotes y hasta el SAT, señaló.