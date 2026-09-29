$!Piden jubilados de Jumapae validar sus demandas de pagos pendientes

“Cuando recién inició la Jumapae, nos pagaban hasta adelantado, uno quiere su dinerito... mi hija un día tuvo que pedir limosna para llevarme despensa, siento que ya es una burla todo esto”, dijo uno de los trabajadores.

Los trabajadores pidieron que se les diera uso de la voz para que los regidores conocieran el hecho de no estar percibiendo un recurso, por el que trabajaron durante años.

ESCUINAPA._ Trabajadores pensionados y jubilados de Jumapae pidieron al Cabildo hacer válidas sus demandas de pagos que se les adeudan desde hace 4 años.

La regidora del Partido Verde, Lucía Oceguera Burquez indicó que la gente quería respuestas no excusas, dado que la secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, precisó que se han tenido problemas financieros.

“Lo importante es resolverles a las personas, dicen que no hay dinero pero yo no veo que dejen de contratar personas, hay muchos contratados, seguimos pidiendo nóminas pero mucha información se nos sigue negando al cuerpo de Cabildo, muchas gracias por venir aquí y decirnos lo que está sucediendo y muchas veces ignoramos”, dijo.

Oceguera Burquez indicó que la gente pide comer, merecen su sueldo y por lo que han trabajado.

“Si tanto no hubiera dinero, no estuvieran haciendo contrataciones diarias, acaban de contratar a 6 personas en Cristo Rey, así que no digan que no alcanza el dinero para resolver estás cosas, así que por favor no nos estemos burlando”, dijo la regidora.

Es obligación del Ayuntamiento trabajar por mejorar las condiciones de la gente y para eso se devenga un sueldo, para que se les resuelva, las cosas no están bien y la muestra es la clínica “Escuinapa sana” que aún no saben cómo funcionó, para ello el Alcalde debió acudir a la sesión para escuchar esas demandas.