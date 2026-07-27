Piden jubilados del Ayuntamiento de Escuinapa explicaciones sobre salarios

ESCUINAPA._ Jubilados del Sindicato del Ayuntamiento solicitaron al Tesorero Mauricio Díaz Sánchez explicaciones sobre su falta de salario pues tienen un atraso de una quincena.

“Nos dijo que primero nos pagarán una quincena, como no puede pagar las dos juntas por el monto que es, pero sí nos daría cinco días más para poder pagar la otra”, dijo Celia Ruiz

De acuerdo a lo que le señaló el Tesorero el problema han sido los cambios que se han hecho en la función pública y esperan que se resuelva el tema para estar ya al corriente con los pagos.

Los jubilados manifestaron que el Tesorero les indicó que solo está en espera del recurso para pagarles lo que se adeuda, por lo que le darán el voto de confianza y esperan que se ponga al corriente con los pagos que les corresponden.

Al respecto, Mauricio Díaz Sánchez indicó que se está adeudando una quincena a pensionados y una semana a personal de Seguridad Pública debido a que no hay recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

“Este jueves o viernes voy a liquidar la quincena que está pendiente... La de seguridad será el viernes, el dinero destinado a Seguridad no alcanzó”, dijo.

El recurso se está utilizando en diversas áreas de Seguridad, en apoyo con material que requieren elementos del Ejército, pero ya que llegue de nuevo Fortamun se va a provisionar para que no haya problemas en pagos de salarios.