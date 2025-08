$!Piden juicio justo para Felipe Yahir, acusado de matar a su padre en Escuinapa

ESCUINAPA._ Familiares y amigos de Felipe Yahir salieron a las calles para pedir a las autoridades sensibilidad en el caso del joven, quien presuntamente en defensa propia asesinó a su padre en julio.

Familiares de amigos señalaron que lo apoyan al considerarlo un muchacho modelo, pero quien vivía en circunstancias familiares difíciles y de violencia.

“La Navidad del 2023 la pasó con nosotros; no hablaba mucho de lo que pasaba pero no es normal que alguien no esté en familia en esas fechas. La Navidad pasada venimos a traerle la cena a su trabajo”, dijo la mamá de una de sus amigos.