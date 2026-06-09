$!Piden más seguridad personal de IMSS Bienestar a Gobernadora, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Personal del Hospital IMSS Bienestar solicitaron seguridad a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, durante su visita al nosocomio.

“Todo este cuerpo de enfermería, de radiólogos, de personal, le queremos hacer una petición, necesitamos que nos ponga vigilancia 24/7, ahí van firmas de todos”, dijo Margarita Hernández Castillo.

Han sido 14 días muy complicados, principalmente para quienes atienden por la noche, por todos los hechos que están ocurriendo, indicó.

“Ya vimos la situación, el tema que están pasando, se les va a cumplir lo que ustedes están solicitando”, dijo la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.