$!Piden más seguridad personal de IMSS Bienestar a Gobernadora, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Personal del Hospital IMSS Bienestar solicitaron seguridad a la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, durante su visita al nosocomio.
“Todo este cuerpo de enfermería, de radiólogos, de personal, le queremos hacer una petición, necesitamos que nos ponga vigilancia 24/7, ahí van firmas de todos”, dijo Margarita Hernández Castillo.
Han sido 14 días muy complicados, principalmente para quienes atienden por la noche, por todos los hechos que están ocurriendo, indicó.
“Ya vimos la situación, el tema que están pasando, se les va a cumplir lo que ustedes están solicitando”, dijo la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.
Aseguró que como autoridad buscarán tenerlos seguros para que den atención a la ciudadanía.
Las y los enfermeros señalaron que ellos estén dando la cara, al ser personal de primera línea, si no son escuchados y se ponen en el plan de no laborar, no habrá quien atienda a los pacientes y ellos piensan en las personas también, indicaron.
“Le encargamos”, le señalaron a la Gobernadora.
Le hicieron entrega de documentos con firmas, pues el deseo es que les garanticen que llegarán a laborar con garantías de seguridad.