$!Piden médico para consultorio del IMSS en comunidad de Escuinapa

ESCUINAPA._ Habitantes de la comunidad de la Loma Gabriel Leyva Solano pidieron a las autoridades del IMSS que regrese el médico a la comunidad, ya que fue retirado hace 6 meses.
“La doctora que teníamos, vinieron y se la llevaron a Villa Unión, que por la violencia, ella terminaba en junio, era pasante, ya no volvió y ahora en agosto se supone entraba un nuevo pasante pero no llego”, dijo uno de los habitantes.
Es una situación que les preocupa, pues la unidad médica solo cuenta con una enfermera pero no puede atender una enfermedad, indicaron.
Las urgencias tienen que irse a La Concha o hasta Acaponeta, Nayarit, principalmente en las noches y eso también es un riesgo para quienes viven en el lugar.
Ya que el médico estaba en la unidad médica las 24 horas, hay un espacio para tenerlos, entienden que probablemente el tema de seguridad ha evitado que lleguen pasantes.
Antes ya se tuvo médico de contrato laborando en la comunidad por la mañana y hasta las 15:00 horas, mínimo eso piden para que se tenga atención médica en la unidad de salud, señalaron.
La unidad médica atiende a diversas comunidades, como son El Trébol 2, Las Pilas.
“Queremos que nos manden médico, ya sea pasante o de contrato, quien sea pero que nos manden médicos”, dijo en nombre de la comunidad la persona.
Han visto en noticias que probablemente contratarán médicos por parte del IMSS pero no saben cuándo y para ellos si es una urgencia, pero las autoridades de salud tampoco se han acercado a darles una explicación de haber dejado la unidad médica sin médico.