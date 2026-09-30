$!Piden médico para consultorio del IMSS en comunidad de Escuinapa

ESCUINAPA._ Habitantes de la comunidad de la Loma Gabriel Leyva Solano pidieron a las autoridades del IMSS que regrese el médico a la comunidad, ya que fue retirado hace 6 meses.

“La doctora que teníamos, vinieron y se la llevaron a Villa Unión, que por la violencia, ella terminaba en junio, era pasante, ya no volvió y ahora en agosto se supone entraba un nuevo pasante pero no llego”, dijo uno de los habitantes.

Es una situación que les preocupa, pues la unidad médica solo cuenta con una enfermera pero no puede atender una enfermedad, indicaron.

Las urgencias tienen que irse a La Concha o hasta Acaponeta, Nayarit, principalmente en las noches y eso también es un riesgo para quienes viven en el lugar.