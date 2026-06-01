$!Piden que Alcaldesa de Rosario respalde inconformidad ciudadana en demanda de cobros justos a CFE

“Hoy nos atendió el Tesorero y la Secretaria del Ayuntamiento y apoyaron precisamente con las bebidas. Le hicimos la invitación a través de ellos a la Presidenta para que se meta dentro de la problemática que existe, que es su Municipio”, dijo uno de los manifestantes.

ROSARIO._ Al dar a conocer que se dio el acercamiento de la Secretaria del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, usuarios que mantienen la demanda de un cobro justo informaron que extendieron el llamado a la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar y respalde al pueblo.

Se destacó que de darse el respaldo de la Alcaldesa, se podría tener una respuesta favorable a su demanda.

“Esperamos mañana tener una señal con la venida de la Presidenta, si es que se nos se nos hace el favor de que venga la Presidenta, porque estamos esperando pues que venga temprano para ver qué vamos a seguir haciendo, pero nuestra intención es seguir porque queremos una respuesta, una respuesta que convenga y que no nos afecte a futuro”, dijo una madre de familia.

Al manifestar que se mantendrá la toma de las instalaciones, conforme pasen las horas y den respuesta autoridades o CFE, serán las medidas que se tomen.