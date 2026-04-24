$!Piden que se emita la convocatoria para el cambio de secretario en SNTE

ESCUINAPA._ Es necesario que se emita ya la convocatoria para el cambio de secretario general de la Sección 27 del SNTE, señaló María Trinidad Nieto Meraz.

La coordinadora estatal del Proyecto Sindical Democrático GEMAS (Grupo Estatal Magisterial en Acción por Sinaloa) informó que estuvo en gira de trabajo en instituciones educativas donde les expuso la necesidad del cambio de manera democrática, después de que el pasado 9 de noviembre se venció la dirigencia del profesor Genaro Torrecillas y es necesario que se emita la convocatoria para el cambio de dirigencia.

“El objetivo es mostrar a los compañeros agremiados una propuesta diferente, porque somos 121 compañeros los que componen este proyecto y ninguno de nosotros hemos estado en el seccional, en el edificio”, dijo.

Tener la convocatoria hace que la posibilidad de que todos los interesados puedan ser parte de la nueva dirigencia, saben que hay dos compañeros interesados, que son parte de la directiva, ellos por su parte son maestros de a pie, precisó.