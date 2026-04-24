$!Piden que se emita la convocatoria para el cambio de secretario en SNTE

ESCUINAPA._ Es necesario que se emita ya la convocatoria para el cambio de secretario general de la Sección 27 del SNTE, señaló María Trinidad Nieto Meraz.
La coordinadora estatal del Proyecto Sindical Democrático GEMAS (Grupo Estatal Magisterial en Acción por Sinaloa) informó que estuvo en gira de trabajo en instituciones educativas donde les expuso la necesidad del cambio de manera democrática, después de que el pasado 9 de noviembre se venció la dirigencia del profesor Genaro Torrecillas y es necesario que se emita la convocatoria para el cambio de dirigencia.
“El objetivo es mostrar a los compañeros agremiados una propuesta diferente, porque somos 121 compañeros los que componen este proyecto y ninguno de nosotros hemos estado en el seccional, en el edificio”, dijo.
Tener la convocatoria hace que la posibilidad de que todos los interesados puedan ser parte de la nueva dirigencia, saben que hay dos compañeros interesados, que son parte de la directiva, ellos por su parte son maestros de a pie, precisó.
“Tengo 28 años de servicio y en el sindicato hay compañeros que están desde que yo entre, queremos ser el próximo relevo, queremos que exista un verdadero cambio y que no nada más se estén rolando los espacios, que haya oportunidad a cuadros nuevos”, dijo.
Nieto Meraz precisó que no hay compromiso con nadie, por ello considera que están siendo bien recibidos, que les permiten señalar sus propuestas, que pueden recibirlos sin miedo, ellos también son institucionales pero su lealtad es con el SNTE 27 como institución, no con las personas que lo están administrando.
A lo que llaman es a participar, que se atrevan a tomar decisiones diferentes pues de seguir con lo mismo les pasará lo mismo, es necesario que vean que hay otras alternativas, están apostando a qué la base tenga la fuerza y la voz.