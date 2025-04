$!Piden regidores al Gobierno de Escuinapa aclarar gasto en servicios médicos

“Aquí no es una estira y aflójale, lo que es, la institución que representamos es el Ayuntamiento, a ningún trabajador se le niega ese derecho a la salud, usted dice que no se le está negando, pero a los trabajadores no se les da atención médica...no hemos sangrado las arcas financieras del Ayuntamiento, pero necesidades tenemos por supuesto”, dijo el regidor del PT, Teodosio Fausto García.

El regidor señaló que desconocen qué servicio de salud tienen, que gastos pueden realizar, pero al no hacer uso del recurso, cómo es que se está gastando, además que en una reunión se les informó que tuvieran Issste o IMSS la atención iba a ser general, en su caso se ha estado atendiendo problemas de salud de manera personal, pero no están exentos de requerir de un servicio adicional o con especialistas.

“Cuando entramos a Cabildo se nos informó de manera categórica un gasto sumamente elevado de 9 millones de pesos que era gasto sumamente elevado, son más de 700 mil pesos al mes, llevamos 5 meses, no se ha gastado un centavo con los sindicalizados, no sabemos nosotros como está el servicio médico”, dijo el regidor del PT, Francisco Coronado Barajas.

Indicó que no quieren pensar que no se ha tenido respuesta en el tema de salud, en el caso de regidores, debido a una ‘venganza’ o que la respuesta a este tema sea la clínica de salud que se les presentó como opción hace unos meses para dar la atención médica a la población y todos los trabajadores del ayuntamiento, misma que como regidores no aceptaron.

Pues esta no era una opción para atender a los trabajadores, pues la consulta médica se tienen opciones como el IMSS Bienestar, las unidades de salud de IMSS o Issste entre otras.

“Si es importante que Tesorera nos diga cómo está el gasto presupuestado, ya son 5 meses desde que iniciamos, no se han gastado 4 millones de pesos, necesitamos más certeza en esto, sean cuentas más claras”, dijo.

El Alcalde replicó la importancia de conocer los servicios que ofrece la clínica, donde no solo se trata de consultas sino de atención dental y oftalmológica, lo cual es un servicio de salud consolidado en el país.

“Parece que no, pero no van a encontrar un asunto de desvio de recursos”, señaló.

El Alcalde continuó con su réplica indicando que el municipio tiene mucho que ofrecer, indicando que venía la fiesta más grande como son las Cabras, un evento de alta importancia cultural.

“Deberás regidor, aunque se ría (a Teodosio Fausto García) y no soy vengativo, la verdad es que la venganza no es lo mío, pero si me gusta ser claridoso, no me gusta tirar la piedra y esconder la mano”, dijo.

Indicó que en estos 5 meses de administración pública son más las cosas buenas que las malas.

“Pero estamos como los cangrejos, ahí jalando, si sube uno hay que ayudar a que suba el que sigue y sigue”, manifestó.

El regidor del PT, Francisco Coronado Barajas indicó que no cuestionaban a la Tesorera Isabel Ávila Olivas por desvió de recursos pues considera que la funcionaria hace lo suyo.

“Cuestionamos la atención médica eso es otra cosa”, precisó para cerrarse el punto.