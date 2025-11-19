$!Piden regidores de Escuinapa visita del Gobernador Rubén Rocha Moya

“Yo ya platiqué con él varias veces (con el Gobernador Rubén Rocha Moya) y por ‘ancas’ o ‘mangas’ se cancela, ya ven que no faltan novedades en Sinaloa pero sí va a venir”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El regidor Guadalupe Palomares Fausto abrió el tema durante la reunión de trabajo, señalando que a más de un año de administración pública, hasta el momento no han recibido la visita de Rubén Rocha Moya y con cada funcionario estatal le hacen saber que lo esperan, pero la visita no se da.

Señalan que desean ser tomados en cuenta por el Ayuntamiento en programas de viviendas y otros.

ESCUINAPA._ Piden regidores que intervenga Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable Omar López Campos para que tenga una visita el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Varios funcionarios han dicho que lo traerán, son ya tres funcionarios del estado que hacen ese compromiso y no viene el Gobernador, señaló Palomares Fausto.

“A ver si no soy el cuarto yo” replicó el Secretario de Bienestar Social Omar López Campos.

El regidor indicó que confiaba en él como funcionario pues además al iniciar la plática con ellos, les reconoció que son autoridad junto con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Que bueno que comentaste que los regidores somos parte muy importante porque también somos autoridad, por la cuestión de vivienda, eh que bueno, que todo se haga con transparencia porque nosotros necesitamos más ‘juego’ más ‘jugada’ que nos tomen en cuenta”, dijo.

Ellos como regidores forman parte de una planilla que trabajo durante 15 años para llegar a la administración pública junto con el Alcalde, señaló.

“No quisiéramos salir raspados, queremos salir con bandera de triunfo y si van a destinar (viviendas) no nada más El Camarón tiene necesidad aquí en Escuinapa, en el centro hay gente que no tiene ni baño, nosotros también tenemos que proponer”, señaló.

Aseguraron que trabajaron para que la gente los apoyara, iniciaron con presupuesto de cero, pero desean ser tomados en cuenta y para ello necesitan que la directora de Obras Públicas, Graciela Elizalde Santos, la directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre y el Alcalde se sienten con ellos para que también propongan en ese programa.

“Se sienten con nosotros, que nos digan dónde van a destinar, es lo que esperamos los regidores... El regidor es parte fundamental para que el Presidente lleve a cabo sus acciones”, dijo. El regidor Teodosio Fausto García quien continúo con el tema, pues en este año se han dado pies de casas, cuartos, y ellos desconocen quienes son las personas.

“Se han tenido críticas se dice que son personas (beneficiadas) que ni se necesitan, nosotros si conocemos a las personas, conocemos la necesidad, es importante que el Gobierno del Estado representado por usted le brinde el apoyo que esas personas necesitan”, dijo.

Que se note un gobierno humanitario y no sea entre comillas el humanismo.

El cabildo está con disposición de apoyarlos y que desde el Estado lleguen beneficios, pues hay quienes dicen que Sinaloa llega hasta Mazatlán.