Piden regidores en Escuinapa dar prioridad al agua, recolección de basura y alumbrado

ESCUINAPA. _ Regidores de diversas partidos urgieron al Alcalde Víctor Díaz Simental a atender servicios prioritarios como agua potable, recolección de basura y alumbrado público.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, los regidores indicaron que el tema medular de la administración pública deberá estar enfocado en los servicios que los ciudadanos requieren.

“Lo del agua esperamos que se tenga un plan de acción para hacer lo pertinente, las personas que se me han acercado también me dicen que hay un gran problema con la basura en el municipio, el dengue, aunando a la basura, a la falta de agua, Escuinapa esta en una emergencia sanitaria”, dijo la regidora del Partido Verde, Lucía Oceguera Burques.

El tema de dengue lo tiene que trabajar el sector salud, es algo que entiende, indicó, pero se tiene que trabajar con estos servicios de agua potable y basura para poder ir mejorando.

“Por ahí sería un punto medular a trabajar, que la gente vea que realmente estamos trabajando, enfocando en esa prioridad de la gente, agua, vemos la basura en esquinas, la gente lo comenta en la calle ¿cuando van a empezar a regularizar, el que no recogen la basura? las lámparas dejaron de funcionar sobre todo quienes van a la escuela, los muchachitos van tarde y el alumbrado esta fallando, agua, basura y alumbrado público”, dijo la regidora del PRI Celia Sarabia Abrajan.

El regidor del PT Francisco Coronado Barajas indicó que sí se tienen que trabajar estos temas, pero también reconocer que el tema de agua es complejo, no es de hoy, ni de ayer, sino de mucho tiempo atrás y se tienen que buscar como el agua que viene de la Presa Santa María sea también para consumo humano.

“Vivimos en un municipio pobre y no es porque el Estado no quiera apoyarnos, la captación de impuestos son pocos, a lo que voy, para todo se ocupa recurso, se tiene que hacer las cosas paulatinamente, ahorita una reunión bonita, hablar y el Presidente quedará, pero si no tiene recursos, la voluntad la tiene y el empuje de trabajar por Escuinapa y lo va a hacer” dijo.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reconoció la participación de los regidores e indicó que todo lo que se busca hacer necesita recursos y se tiene que trabajar en buscarlos.

“Todo cuesta, el agua nos cuesta, pero hay que entubarla, tratarla y distribuirla, está escasa en todo el País, gracias por la confianza de ida y vuelta, la confianza de la sociedad en nosotros, nosotros confianza en la sociedad y a ella nos debemos, gracias por estos comentarios”, dijo para concluir la sesión.