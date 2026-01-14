$!Piden regidores que se le asigne oficina a Síndico Procuradora de Escuinapa

ESCUINAPA._ Piden regidores respeto a la figura de la Síndico Procuradora, Lucila Polanco Durán, que ante la falta de oficina atiende desde la sala de Cabildo.

Los regidores realizaron los señalamientos durante la sesión ordinaria de este miércoles, dónde se precisó además, que deberá respetarse el acuerdo realizado y firmado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, de que el espacio de la Síndico Procuradora sea en donde hoy se ubica Atención Ciudadana y que hasta hace unos años era el espacio original de la Sindicatura.

“Está administración tuvo que prever la asignación de espacios a una nueva subdirección para poder quitar las oficinas a la Síndico Procurador que en este momento está en este recinto (Cabildo) instalada”, dijo el regidor Eleazar Pacheco Polanco.

Consideró que está acción se puede considerar violencia política en razón de género, por el trato que se está otorgando a la funcionaria.

El regidor del PT, Teodosio Fausto García indicó que se está dando un trato indignante a una figura que es la número 2 como autoridad, por lo que solicitaba que se diera el lugar de la funcionaria.

“Lucy no fue sacada de su lugar, primero tomaron un acuerdo Presidente, secretaria y Síndica para hacer reacomodo... hay un escrito firmado por el mismo Alcalde y no se ha llevado a cabo”, dijo el regidor del PT, Guadalupe Palomares Fausto.

El regidor expuso que es urgente que se de la instalación digna para ella, que se de además el respeto al recinto de Cabildo que es dónde se toman decisiones importantes.