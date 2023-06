“Acudí a la oficina del Secretario (Luis Alfonso Torres Medina) vaya qué noticia me llevé, me dijo que por ordenes de la Presidenta le diera mi renuncia. Me comentó algo sobre auditoria que se está llevando a cabo por el OIC, hizo una declaración (la Presidenta) que se han dado irregularidades en el manejo de flujo en efectivo, me ofende no era ni la manera de dar a conocer a los medios algo que es falso”, dijo.

El Órgano Interno de Control ha hecho auditorias a la Jumapae sin encontrar nada irregular porque todo ha sido debidamente contabilizado, aún cuando se trate de recursos en efectivo pues desde febrero las cuentas de la paramunicipal están bloqueadas.

El hecho de que la Alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez, presuma de manera pública presuntas irregularidades, le ofende cuando todo se tiene registrado.

Cuando se han entregado documentos que avalan el manejo de recursos, entre los que están de manera formal, los adeudos que se tienen atrasados a trabajadores jubilados y pensionados de la Jumapae, a quienes no se les quiso pagar el aguinaldo 2021 señalando que habían prescrito.

“No hay irregularidades, se entregó información en tiempo y forma de los adeudos, del personal jubilado y sindicalizado activo, también documentación del registro 2021 se hizo llegar a Tesorera (Felicitas Zamora) y nos rechazó, dijo que ya estaba prescrito, no tengo nada que ocultar ni de que avergonzarme”, dijo.

Lamentó que sea a través de intermediarios como le pide hoy la Alcaldesa, renunciar a su cargo, y no hacerlo de manera directa, como le pidió en su momento apoyarla en la Jumapae.

“Las cosas no son como se dicen afuera, esta es la realidad, tengo comprobantes, la renuncia no firmaré, que el despido me lo den mediante oficio lo acepto, he hecho mi trabajo como debe ser, si hay alguna irregularidad que me lo comprueben”, dijo.

LA OPERATIVIDAD NO FUNCIONA Y ASÍ NO SE PUEDE RECAUDAR PUES EL AGUA NO LLEGA: GERENTE

La Gerente de Jumapae Fabiola Rodríguez Lizárraga señaló que la cuestión operativa de la dependencia no funciona y es algo que se ha recalcado en las sesiones de Jumapae por parte de los consejeros.

Sin embargo, pese a ello, hay un empecinamiento de mantener en el sitio a Diego Armando Rincones Altamirano, aunque no se cumpla con el trabajo, que finalmente pega en la recaudación, pues si la gente no tiene agua, no paga por ese servicio.

“Hubo discusión pues algunos consejeros empezaron a recalcar que la operatividad no funciona, si me he encontrado con ese problema (del Subgerente operativo) Presidenta lo sabe, no funciona, no se puede hacerle uso de razón, no se ha podido trabajar coordinadamente, se ordenaba, instalaciones, pero muchísimas, no se cumplen, llega gente gritoneando con justa razón, hace caso omiso a hacer ese cambio”, dijo.

Los mismos Consejeros han tenido roces con el Subgerente, pues éste les ha faltado al respeto con gritos, cuando lo que se pide es que el servicio se eficiente, indicó.

“Diego se puso al tú por tú con los Consejeros, la recaudación depende de la operatividad, si no hay agua no pagará el usuario”, dijo.

REGIDOR INSISTE EN SU RENUNCIA PUES BUSCA BENEFICIAR CON UN CONTRATO DE RECUPERACIÓN DE IVA A UN AMIGO

La Gerente de Jumapae, Fabiola Rodríguez Lizárraga, señaló que el regidor Gabriel Astorga Ceja ha sido incisivo en sesiones de Cabildo sobre su cambio, pues no ha aceptado desde que asumió el cargo, que se de un contrato de devolución de IVA a un amigo de éste.

“Hay un contrato de recuperación de IVA, es una copia a nombre de Roberto Simental López, me he negado a contratarlos porque es mucho el porcentaje de honorario que pide y se afectaría más a la Junta, es la razón, política más que nada, que el regidor Gabriel Astorga tiene, en que se le de ese contrato que me he negado a darlo”, dijo.

El prestador de ese servicio, busca que se le de un contrato donde pide ganar el 20 por ciento de esa devolución, además de viáticos y gastos adicionales mientras se hace el trámite.

El contrato lo puede hacer un despacho contable, sin pedir esa cantidad de honorarios, por lo que, aunque es un contrato firmado por la ex Gerente Margarita Alduenda y el Secretario del Ayuntamiento Luis Alfonso Torres Medina, ni el ex Gerente Marco Acosta, ni ella han dado luz verde, pues además es un tramite que no se puede hacer, al tener adeudos con el fisco.

Roberto Simental López es sobrino de ex candidato del PT, Víctor Manuel Díaz Simental, y Gabriel Astorga Ceja inició el periódo como regidor del PT, pero ya no milita en ese partido.