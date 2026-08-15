$!Piden vecinos rehabilitación de callejón en Rosario deje de ser bandera de campaña

EL ROSARIO._ Al sostener que cada periodo de campañas callejón se convierte en una reiterada promesa de campaña, vecinos piden a las autoridades que su rehabilitación sea una realidad.
“De que prometen y prometen arreglar la calle cada que hay campaña, y no lo arreglan”, informó una vecina.
La vía se encuentra en el barrio de la cabecera municipal conocido como de “La Cruz”, nombrada por los vecinos como callejón número 3.
Condiciones de la calle, las cuales empeoran cada temporada de lluvias lo que representa un peligro principalmente para personas de la tercera edad.
“Viven muchos adultos mayores y vive una persona con ceguera no ve nada y no pueden bajar ni carros ni nada de lo feo que está”, se expuso.
Motivo por el cual los habitantes del lugar urgieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y dar cumplimiento a la promesa hecha antes de llegar al cargo al resultar beneficiados con el voto.