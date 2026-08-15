$!Piden vecinos rehabilitación de callejón en Rosario deje de ser bandera de campaña

EL ROSARIO._ Al sostener que cada periodo de campañas callejón se convierte en una reiterada promesa de campaña, vecinos piden a las autoridades que su rehabilitación sea una realidad.

“De que prometen y prometen arreglar la calle cada que hay campaña, y no lo arreglan”, informó una vecina.

La vía se encuentra en el barrio de la cabecera municipal conocido como de “La Cruz”, nombrada por los vecinos como callejón número 3.