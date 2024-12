$!‘Pili Peluquero’ deja citas pendientes y legado artístico al fallecer a los 83 años en Escuinapa

Sin embargo, eso no lo hizo alejarse de los micrófonos, no podía hacerlo, era lo que le gustaba, lo que amaba, así que cuanto concurso de aficionados había en la radio, ahí estaba para mostrar su voz y la admiración que nunca dejó por los boleros, por Javier Solis.

Aunque la peluquería la inició por necesidad, también encontró su pasión en eso, pues esta era un espacio para platicar largo rato con sus clientes, no solo de la cotidianidad, sino de las historias del Escuinapa de antaño, de la situación política, de temas tan diversos que simplemente no terminaban por eso también tenía el apodo de ‘Perico’.

No fue así, quedaron citas pendientes para recibirlos en ese espacio del que eran tan celoso por el cuidado de su silla, sus navajas y sus tijeras, el legado además por el canto lo deja en sus nietos Jorge e Irving, que son a los que animaba siempre y que participan en bandas de Mazatlán.

“Mi abuelo me animaba, cuando empecé a participar en concurso de la radio (de aficionados) ya me sentía perdido y me dijo ‘ahora sí vamos a ganar’ y me puso a vocalizar y sí gané”, relata Irving.

Pili Crespo se ha ido físicamente, seguramente se ha reencontrado con Javier Solis a quien le ha vuelto a pasar la mano sobre el hombro, como aquella vez en Mazatlán en que se lo encontró por el malecón, cuando venían las caravanas de estrellas, platicaban brevemente para recibir un autógrafo cuando observaron que la cantante-actriz Lilia Prado se ahogaba en la playa.