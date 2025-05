$!‘Pina’ ha atestiguado durante un siglo los momentos importantes de El Rosario

Sobre el tradicional desfile del 5 de mayo, parte de la Feria de la Primavera refiere recordar que tenía alrededor de 14 años cuando lo vio por primera vez pero que era más sencillo a como es en la actualidad.

”(Era) pues más humilde no era tan visible como lo están haciendo hoy; no había desfile de caballos, no había tanta música, sencillo. Empezó como en un pueblo así chiquito todo, ya no lo es, verdad, ya es ciudad”, aseguró.

Al compartir con tres generaciones de sus descendientes, sostuvo sentirse muy feliz por el don de la vida que Dios le ha brindado.

En lo que respecta a la reina de la canción ranchera, Lola Beltrán, precisó que fueron condiscipulas en un colegio de religiosas de la ciudad, y tal fue su amistad que un día le prometió que por la ventana de su casa donde siempre la visitaba le cantaría una vez que fuera famosa.

Expuso que al ser una de las pocas casas que tenían energía eléctrica, gracias a que su mamá le pagaba la gasolina de la planta de luz a un vecino, Lola cuando era apenas conocida como Lucila, iba para escuchar la radio y cantar.

”Venía ella aquí a cantar, a eso venía y yo me reía, y le decía ‘Uh, cuándo mi niña’; ‘te voy a demostrar eso y más, guardatelo, cuando me oigas cantar por el (radio)’”, citó de aquella conversación que después se cumplió cuando recibiera Beltrán el contrato del programa “Así es mi tierra”.

Sobre el carácter de la artista rosarense, precisó que era muy alegre, franca, pero sobre todo muy buena amiga pues a pesar de ser acaparada por las personas en sus visitas a la ciudad nunca dejó de frecuentarla y cantar sólo para ella.

Asimismo, refirió, que junto a Lola Beltrán cuando eran niñas le tocó colaborar en las acciones de traslado del templo, hoy ruinas, al actual Santuario de Nuestra Señora del Rosario, hecho el cual cabe mencionar le valió a este destino el título de Pueblo Mágico.

Otro acontecimiento importante para la ciudad y el municipio fue la construcción del primer puente sobre el río baluarte de la carretera federal México 15, mismo que se vio cubierto por el agua del afluente en las llamadas “crecientes”.

Un elemento que no dejó pasar de largo, es la evolución de la música, ya que afirmó que la región era conocida por las orquestas que amenizaban los bailes, contraste con la música del momento a la que no se le entiende nada.

Entre los momentos oscuros del municipio, argumentó, que no ha habido otro como el del ciclón de 1936.