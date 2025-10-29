$!Pintan mural en el panteón Benito Juárez en Escuinapa

Con murales se refleja el arte y se busca la identidad de paz y uno de estos murales fue el panteón municipal ‘Benito Juárez’ donde se plasmaron calaveras en el vehículo que da identidad a los escuinapenses.

Y parte de la identidad del municipio es buscar en la bicicleta, que es el vehículo oficial de los escuinapenses, ese reflejo de la necesidad de volver a la raíz, señaló.

ESCUINAPA._ El arte vivo que utiliza paredes de la ciudad como galerías rodantes es como se puede dar la “Identidad para la paz”, manifestó Jesús Aguilar Vargas, director del Instituto de Cultura.

“La invitación fue de Atención Ciudadana, de Kimberly, para embellecer la fachada por el día de muertos, tengo años haciendo una obra gráfica que se llama pedaleando hasta la muerte, hice la propuesta”, dijo el director del Instituto de Cultura.

Cabía el proyecto dentro del programa del Instituto de Cultura que se llama ‘Identidad mural de paz’ con ello buscan plasmar la cultura escuinapense a través de esta obra gráfica.

Se observa una calaverita en una bicicleta, es una obra como protesta de volver a ese vehículo que es parte de la vida cultural del municipio, manifestó.

“Está obra gráfica de una calaverita arriba de una bicicleta, tratando también de ser como una obra de protesta para volver al uso de la bicicleta que es nuestra tradición, como medio de transporte y no dejar que muera está tradición”, dijo.

Es además, una obra que se une a una protesta internacional que se llama ‘Bicicletas blancas” que está inspirado en el hecho de cuando muere un ciclista atropellado, la protesta es poner una bicicleta pintada de blanca, por ello la fachada es blanca y solo resaltan las flores fluorescentes, tiene además unos reflectores que hacen que el color morado se observe dando más misticismo al lugar