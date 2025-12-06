$!Pista de hielo en Rosario podría quedar esta semana: Alcaldesa

EL ROSARIO._ Luego de la expectativa que ha generado la pista de hielo y de que se esperara que se inaugurara durante la gala navideña del municipio, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, sostuvo que podría quedar esta semana.
Ya que desde que inició la gran carpa que va a albergar la pista trascendió que se contemplaba poner en marcha durante el evento del desfile de las luces y encendido del árbol.
“Se están haciendo los trabajos del transformador, todavía no ha quedado... Yo creo que en esta semana pero no sé la fecha porque depende de Comisión (Federal de Electricidad) para que conecten el transformador”, justificó la primer edil.
No obstante los trabajos han sido lentos, ya que tan sólo se ha colocado tierra y grava además de una serie de mangueras.
Valdez Aguilar argumentó que se desconoce el costo de inversión ya que como dijo el Tesorero municipal Sergio Valente Domínguez Noriega, es una aportación del Gobernador Rubén Rocha Moya.
Asimismo dijo desconocer la logística que tendrá este espacio recreativo, desde cuantas personas podrán usarla a la vez, y por cuánto tiempo.
“No lo sé porque dije que iba a ir pero no fui y ahorita voy a checar los detalles yo digo que mañana para que ya me digan cómo va a estar”, argumentó.
La munícipe señaló desconocer si es un programa de Gobierno del Estado para otros municipio, y que se le tendría que preguntar a él.