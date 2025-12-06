$!Pista de hielo en Rosario podría quedar esta semana: Alcaldesa

EL ROSARIO._ Luego de la expectativa que ha generado la pista de hielo y de que se esperara que se inaugurara durante la gala navideña del municipio, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, sostuvo que podría quedar esta semana.

Ya que desde que inició la gran carpa que va a albergar la pista trascendió que se contemplaba poner en marcha durante el evento del desfile de las luces y encendido del árbol.

“Se están haciendo los trabajos del transformador, todavía no ha quedado... Yo creo que en esta semana pero no sé la fecha porque depende de Comisión (Federal de Electricidad) para que conecten el transformador”, justificó la primer edil.