$!Pista de hielo permanecerá en Rosario hasta el 12 de enero, anuncia Alcaldesa

EL ROSARIO._ La pista de hielo permanecerá hasta el 12 de enero, anunció la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.
Esto ante la incertidumbre de la ciudadanía debido al desfase entre la llegada e inauguración y el anuncio de que el espacio recreativo tan sólo permanecerá un mes en el municipio.
Ya que los trabajos de instalación iniciaron el 25 de noviembre y la inauguración tuvo lugar el 20 de diciembre se esperaba que este 6 de enero fuera el último día de actividades de la pista de hielo.
“No se va a extender, acuérdate que llegó y hubo sus detalles pero va a quedar hasta el 12 (de enero); logramos arreglar con el de la pista que nos la dejara unos días más”, afirmó.
La Alcaldesa llamó a la ciudadanía a aprovechar los días que va a permanecer la pista en la ciudad, ya que dijo fue un esfuerzo de gestión para que se concretara.
“Que vayan y se diviertan, porque la verdad pues que valoren esto que hicimos, ese esfuerzo de gestión pues para que llegara la pista y la verdad que ha funcionado”, argumentó.