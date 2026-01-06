$!Pista de hielo permanecerá en Rosario hasta el 12 de enero, anuncia Alcaldesa

EL ROSARIO._ La pista de hielo permanecerá hasta el 12 de enero, anunció la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.

Esto ante la incertidumbre de la ciudadanía debido al desfase entre la llegada e inauguración y el anuncio de que el espacio recreativo tan sólo permanecerá un mes en el municipio.

Ya que los trabajos de instalación iniciaron el 25 de noviembre y la inauguración tuvo lugar el 20 de diciembre se esperaba que este 6 de enero fuera el último día de actividades de la pista de hielo.