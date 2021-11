Plácido Delgado acude a la Iglesia de San Francisco de Asís a celebrar a Santa Cecilia la Patrona de los Músicos

“A mí me gustaba más la trompeta, pero mi papá me decía que era un instrumento pesado y no quería que tocará eso, así que aprendí clarinete, hasta que me dejo otra vez agarrar la trompeta, ese es mi instrumento favorito”, explica.

Uno de sus hermanos también aprendió a tocar instrumentos, así se convirtieron en los primeros músicos de la familia, lo cual practicó en diversos grupos musicales desde su llegada al municipio en 1936.

Ya instalado en este municipio decidió estar en varias agrupaciones, siempre con su fiel instrumento de música, aunque aprendiendo sobre otros instrumentos también explica, como son la guitarra, la vihuela, el violín, el guitarrón excepto el acordeón, ese no fue un instrumento que le gustaba, recuerda.

El acordeón le gustaba escucharlo, pero no tocarlo, no le agrada, por ello no puso especial cuidado en este instrumento.

Hace unos años le ofrecieron trabajo en la autopista, era velador, así que dejo en pausa sus deseos de seguir tocando la trompeta, esta se la regaló a un sobrino y hoy le toca solo disfrutar la música, manifiesta y seguirla amando como músico que es.

CELEBRAN MÚSICOS DIA DE SANTA CECILIA

Con serenatas a Santa Cecilia en los sindicatos y con música en la Parroquia de San Francisco de Asís celebraron los músicos el día de la santa patrona de su organización.

Recordaron además a 2 músicos que han fallecido este año debido a la pandemia por Covid-19, informo el Secretario General del Sindicato de Músicos Manuel González Guzmán.