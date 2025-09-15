$!Planta industrial mantiene con energía al Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa

ESCUINAPA._ Con el apoyo de una planta de energía industrial que trabaja con combustible, el Hospital IMSS Bienestar está trabajando al 95 por ciento en sus diversas áreas.

Así lo informó el director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza, quien indicó que este aparato fue proporcionado por la empresa de seguros que estará a cargo de los trabajos que, por el siniestro ocurrido hace una semana, mantienen al nosocomio sin energía.

“Vamos avanzando. La empresa que se hará cargo de corregir los desperfectos causados por el siniestro... la aseguradora ya empezó a actuar, instalando una planta industrial que vos sirve para atender áreas prioritarias”, dijo.

El centro de sangrado, el laboratorio, quirófano que no es solo atendía urgencia prioritaria, no estaban trabajando con las plantas de emergencia.

Ya trabaja en lavandería, el área administrativa, lo que sigue es evaluar que pudo haber tenido daños, esperan que hoy empiecen a sacar el cableado afectado, que no es tarea sencilla, precisó.

Indicó que van a empezar con la línea dañada y después la empresa hará la evaluación.