$!Plantel del Centro de Atención Múltiple de Escuinapa se queda sin luz

ESCUINAPA. _ El Centro de Atención Múltiple 9 se quedó sin energía eléctrica debido presuntamente a la falta de pago, por lo que padres de familia externaron su preocupación pues son casi ocho días sin clases para los niños.

“Nos hicieron el aviso de que no tienen luz en el CAM 9 y no pueden trabajar con los niños porque no tienen ni como subir agua a los baños”, dijo una madre de familia.