EL ROSARIO._ En la zona serra de El Rosario, el Ciclo Escolar 2024-2025 inició con normalidad y sin una novedad en cuestión de la seguridad, informó Jorge Sillas Franco, Supervisor Escolar de la Zona 104 de primarias federales.

Esto luego de que el ciclo pasado se registraran enfrentamientos armados en varios puntos de la parte alta del municipio.

“De momento no, no han reportado nada, parece que todo está bien, no hay ninguna incidencia para los que van a las comunidades”, dijo.

El jefe educativo precisó que la zona a su cargo atiende a 12 comunidades desde Chilillos y la zona serrana en Plomosas.

Sobre el tema del desplazamiento de familias por la inseguridad expuso que últimamente el tema ha estado tranquilo.

Refirió que los docentes han estado acudiendo a impartir clases a los planteles de la zona sin problemas.

No obstante, reconoció, existen planteles con poco alumnado que atiende un sólo profesor.

Destacó que de la ola de violencia registrada a finales del año pasado tan sólo se registró un contratiempo, pero sin repercusión en la dinámica de las escuelas.

”Yo tengo tres años escolares aquí en esta zona y hasta el momento no hemos tenido ningún evento (violento) en la zona escolar”, concluyó.