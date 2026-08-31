$!Planteles de Rosario reportan concurrido inicio de ciclo escolar

ROSARIO._ A pesar de que se registró nublado con una ligera lluvias durante el inicio del ciclo escolar, directivos de planteles en Rosario reportaron que se tuvo una asistencia superior al 100 por ciento de alumnos, con la presencia de estudiantes de último momento. Así se expuso en un sondeo realizado por Noroeste a las primarias ubicadas en la ciudad, que iniciaron con el flujo de estudiantes desde antes de las 8:00 horas, donde se inició con los honores a la bandera, dónde además se realizó la entrega simbólica de libros de texto gratuito. “Será que es el primer día pero sí está muy concurrida y pues el número de alumnos si es grandecito son 400 alumnos que tenemos en matrícula y aquí en esta escuela por el tipo de espacio que tenemos se usan dos recreos”, dijo Martín Antonio Cañedo Moreno, director de la Primaria Luis G. Urbina.





El director de la Primaria Club de Leones, Marco Antonio Rubio Valdez, manifestó que el plantel superó el número de alumnos registrados. “Tenemos mucho alumno que no estaba preinscrito, que viene de traslado de otra escuela... O que lo preinscribieron en otra escuela y terminaron optando por la escuela de nosotros, sí ha habido bastante tránsito de padres de familia y alumnos, tanto nuevo como los que ya teníamos de estadística”, expuso Rubio Valdez. Motivo por el cual, indicó, oficialmente el plantel cuenta con 390 alumnos, por lo que con esta situación sean de 400 o poco más la matrícula. En cuanto a necesidades, indicó que ante el aumento de alumnos se requiere más mobiliario para que se puedan desarrollar debidamente las actividades dentro de las aulas. Omar Alonso López Duran, director de la Escuela José María Morelos, señaló que una de las necesidades apremiantes del plantel es la atención en control de maleza y plagas, al contar con una gran cantidad de patio, pero refirió que se ha dado la coordinación con el Ayuntamiento, de quién esperan el apoyo para evitar principalmente la presencia de algún animal ponzoñoso.



