$!Planteles educativos de Escuinapa lucen con poca asistencia de estudiantes

ESCUINAPA._ Instituciones abiertas en Escuinapa pero con pocos o nula presencia de alumnos se observó en el nivel básico, mientras que secundarias y preparatorias optaron por clases en línea un día después de bloqueos en la frontera con Nayarit y en Mazatlán. “Fueron pocos los niños que vinieron”, dijo un profesor de la Primaria José Natividad Toledo, en esta institución se tuvo jornada escolar completa este lunes





En la zona escolar que aglutina dos secundarias y tres preparatorias estuvo desolado, la rúa que en día escolar tiene el paso de decenas de personas, este lunes 23 de febrero se mantenía con la circulación de pocas personas que iban a colonias aledañas Y aunque los temores de padres de familia hicieron que los niños no asistieran a las escuelas, el Ayuntamiento informó que se mantiene vigente el desfile conmemorativo al Día de la Bandera. “Las instituciones educativas se han estado comunicando para saber si aun sigue en pie la organización para el desfile para llevarlo a cabo el día de mañana y sí sigue en pie, solo una institución declinó que es nivel bachillerato, las demás han confirmado su participación”, dijo el encargado de Vinculación Educativa, José Guadalupe González León.



