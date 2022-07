Plantón de productores de mango es una ‘jiribilla política’: Bustamante

“Como empresa, de manera personal, ya no tenemos necesidad de comprar mango, no voy a comprar uno solo, ya está cubierto todo, tenemos la cuota llena, los compromisos cumplidos, no saldré a comprar un solo mango, ni un kilo a nadie, no tengo capacidad de hacerlo”, dijo.

Pese a ello, sí le preocupa la situación, pues el mango de la variedad Kent puede empezar a ‘revenirse’ y están en riesgo de quedarse en huertas de un 20 a 30 por ciento del mango, dado que el mercado está saturado con 4.5 millones de cajas que ya se exportan cada semana a Estados Unidos.

Lo que podría originar que los productores no tengan opciones de venta y el mango se quede, como ya ocurrió el año pasado en que un 30 por ciento de mango no se vendió.

“Habrá una acumulación de fruta que no vamos a poder sacar, son 78 mil toneladas que no podremos sacar posiblemente si no se agiliza esto, el problema será mayúsculo en cuanto a caída del precio del mango, el año pasado se cayó, 30 por ciento de mango Kent no tuvo mercado”, dijo.

Bustamante Hernández manifestó que no entiende por qué hacen responsable de estas bajas de precio en el mango a los empacadores, cuando se ha pagado hasta 8 pesos el kilogramo y solo ha bajado a 3 y 3.50 el kilogramo, no ha estado en 1.50 pesos como señalan los productores.

Y en el mercado los empaques solo representan un 30 por ciento de los que captan la fruta, lo demás se queda en los ‘coyotes’, en la industria de Zamora y en jugueras.