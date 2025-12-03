El Sur
Plasman sus huellas en mural por Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Escuinapa

Con el fin de motivar a los y las jóvenes a identificar situaciones de riesgo, alumnos y personal de la secundaria federal Dr. Eligio Díaz V. crearon un mural
Carolina Tiznado |
03/12/2025 17:59
03/12/2025 17:59

ESCUINAPA._ Con la pinta de un mural en la secundaria federal Dr. Eligio Díaz V., se trabajó en el décimo día de activismo contra la violencia de género.

La presidenta del sistema DIF, Guadalupe Stone Aguilar indicó que es importante tener espacios de reflexión y de visibilizar acciones que impulse una cultura de paz dentro y fuera de las escuelas.

“Estas actividades son para motivar a las y los jóvenes a identificar situaciones de riesgo y a fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad”, dijo.

La educación y el diálogo abierto son herramientas que considera clave para transformar conductas y prevenir la normalización de la violencia en cualquier ámbito.

En el acto estudiantes, personal educativo, servidores públicos y de salud plasmaron sus manos para reforzar el mensaje de prevención, respeto y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

