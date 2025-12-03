$!Plasman sus huellas en mural por Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con la pinta de un mural en la secundaria federal Dr. Eligio Díaz V., se trabajó en el décimo día de activismo contra la violencia de género.

La presidenta del sistema DIF, Guadalupe Stone Aguilar indicó que es importante tener espacios de reflexión y de visibilizar acciones que impulse una cultura de paz dentro y fuera de las escuelas.

“Estas actividades son para motivar a las y los jóvenes a identificar situaciones de riesgo y a fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad”, dijo.