$!Playa El Caimanero registra baja afluencia durante periodo vacacional

EL ROSARIO._ En lo que va del periodo vacacional, la afluencia de visitantes a playas de El Caimanero se ha mantenido en un 30 a 40 por ciento, reportan restauranteros de la zona.
Así lo dieron a conocer mediante un sondeo realizado por Noroeste con relación a los resultados que se ha tenido con el número de visitantes de los tres restaurantes que operan en las costa rosarense.
“Pues (ha estado a) un 30 a 40 por ciento de la gente... pues bueno, porque de perdida ahorita se ha visto que está repuntando gente porque hace meses atrás estuvo bien tranquilo”, expuso Benito Rivera Sánchez, del restaurante “La Perla Costera”.
A pesar de que el repunte no ha sido muy alto, se indicó que representa un respiro para la actividad, ya que tras la Semana Santa las ventas se desplomaron hasta el 15 por ciento de su capacidad de atención.
Estos resultados fueron atribuidos a que las familias buscan descansar del calor en la playa y aprovechar el asueto vacacional.
No obstante, se indicó que sigue incidiendo la violencia para que esté más solo en comparación a otros años, a pesar de que en la zona no se han registrado hechos de alto impacto.
“A lo mejor también por eso ha dejado de venir mucha gente, porque antes sí venía mucha gente y ahora este año ha estado más tranquilo”, se indicó.
La mayor afluencia se mantiene el fin de semana, se destacó, concretamente sábados y domingos, mientras que a lo largo de la semana es menor la presencia de turistas.
Los restauranteros señalaron su esperanza de que lo resta de este periodo vacacional se dé un repunte que beneficie a este sector.