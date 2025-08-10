$!Playa El Caimanero registra baja afluencia durante periodo vacacional

EL ROSARIO._ En lo que va del periodo vacacional, la afluencia de visitantes a playas de El Caimanero se ha mantenido en un 30 a 40 por ciento, reportan restauranteros de la zona.

Así lo dieron a conocer mediante un sondeo realizado por Noroeste con relación a los resultados que se ha tenido con el número de visitantes de los tres restaurantes que operan en las costa rosarense.

“Pues (ha estado a) un 30 a 40 por ciento de la gente... pues bueno, porque de perdida ahorita se ha visto que está repuntando gente porque hace meses atrás estuvo bien tranquilo”, expuso Benito Rivera Sánchez, del restaurante “La Perla Costera”.

A pesar de que el repunte no ha sido muy alto, se indicó que representa un respiro para la actividad, ya que tras la Semana Santa las ventas se desplomaron hasta el 15 por ciento de su capacidad de atención.