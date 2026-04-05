$!Playas de Rosario viven Semana Santa sin rescates, pero con atenciones por quemaduras

ROSARIO._ Pese al fenómeno de mar de fondo ante las vacaciones de Semana Santa no se han tenido rescates en las playas de Rosario, afirmó José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil local. “Hasta ahorita no ( ha habido rescates), la gente ha acatado las indicaciones que se les han dado”, afirmó.







Entre las indicaciones que se da a los visitantes, expuso, es el no ingresar acabando de ingerir alimentos o bebidas embriagantes. En lo que respecta a heridos por quemadores, expuso que se han brindado entre las 18 a 20 atenciones.