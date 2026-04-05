$!Playas de Rosario viven Semana Santa sin rescates, pero con atenciones por quemaduras

ROSARIO._ Pese al fenómeno de mar de fondo ante las vacaciones de Semana Santa no se han tenido rescates en las playas de Rosario, afirmó José Molina Ruiz, coordinador de Protección Civil local.
“Hasta ahorita no ( ha habido rescates), la gente ha acatado las indicaciones que se les han dado”, afirmó.
Entre las indicaciones que se da a los visitantes, expuso, es el no ingresar acabando de ingerir alimentos o bebidas embriagantes.
En lo que respecta a heridos por quemadores, expuso que se han brindado entre las 18 a 20 atenciones.
Asimismo, indicó que el mayor repunte de bañistas se ha tenido el Sábado Santo y Domingo de Resurrección con un reporte el primer día de afluencia de entre 5 mil 500 a 6 mil visitantes.
Concluyó que los días previos, la afluencia había sido muy baja, con principal presencia en playa El Caimanero.